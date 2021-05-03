AB Komisyon'undan seyahatlere ilişkin teklif - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aşı yaptıran kişilere seyahat yasağını sınırlandırmaların gevşetilmesi için teklifte bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yalnızca epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen tüm kişilere ve önerilen dozda Avrupa Birliği'nin (AB) onayladığı aşıları yaptırmış kişilerin en az 14 gün sonra AB'ye seyahat edebilmesi için öneride bulunduğu kaydedildi.

AB dışından gelenler için kısıtlamaları hafifletme önerisi

AB'ye seyahat eden aşılanmış kişiler için zorunlu olmayan seyahatlerde kısıtlamaların kaldırmasını teklif eden Komisyon, AB dışından gelenler ve aşılanmış kişiler için kısıtlamaların hafifletilmesi gerektiğini vurgulayarak "Üye devletler, kendi topraklarında aşılanmış kişiler için negatif bir PCR testi sunma ve karantinaya girme şartlarından feragat etmeye karar verirlerse, AB dışından aşılanmış yolcular için bu tür gerekliliklerden de feragat etmelidirler" ifadelerini kullandı.

Vaka oran eşiğini 25'ten 100'e çıkarma önerisi

Komisyon, AB'deki epidemiyolojik durumun gelişimine bağlı olarak, seyahatlere izin verilmesi gereken ülkelerin belirlenmesi için kullanılan Covid-19 vakalarının sayısıyla ilgili eşiği yükseltmeyi önererek seyahat koşullarına uygun ülke sayısını arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Komisyon, kriterleri değiştirerek 14 günlük toplam Covid-19 vaka bildirim oranı eşiğini 25'ten 100'e çıkarmayı önerdi.

Bireysel aşı durumuna bakılmaksızın zorunlu olmayan seyahate şu anda epidemiyolojik durumu iyi olan 7 ülkeden izin veriliyor.

-İHA-