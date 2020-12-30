AB Komisyon ve Konsey başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çarşamba günü Brexit geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek ticaret anlaşmasını imzaladılar.
İki başkanın imzaladıkları anlaşma, imzalaması için Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a yollanacak.İki lider anlaşma metnini, basının katıldığı bir törenle imzaladılar; ancak, konuşma yapmadılar ve soru almadılar. İmza töreninden sonra resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Michel, Londra ile "yeni ilişki"nin başlayacağı yeni bir dönemin başlamasına çok kısa süre kaldığını vurguladı.Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından (Brexit) en çok etkilenecek ülkeler ve sektörlere destek olmak için 5.0 milyar euro büyüklüğünde bir "Brexit Uyum Fonu" oluşturacak.
Kaynak: DHA
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