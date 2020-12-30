AB Komisyon ve Konsey başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çarşamba günü Brexit geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek ticaret anlaşmasını imzaladılar.

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