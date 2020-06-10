AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor - Son Dakika

AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi.

AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi.

Borrell, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti.

Borrell, bu hafta içinde AB Komisyonunun dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren "kademeli ve kısmen açılması" yönündeki değerlendirmesini açıklayacağını duyurdu.

AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 21:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]