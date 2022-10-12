AB Komisyonu: AB Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı - Son Dakika
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AB Komisyonu: AB Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı

12.10.2022 16:26
AB Komisyonu: AB Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, Sırbistan'ın yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme kaydettiğini ancak ifade özgürlüğü ve gazetecilere karşı şiddeti durdurma alanlarındaki çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirtirken, "AB, Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı." açıklamasında bulundu.

Varhelyi, "Sırbistan'ın enerji güvenliği de dahil olmak üzere zorluklarını aşmasına yardım etmek istiyoruz. Aynı zamanda, bizimle yan yana olacak samimi bir Avrupalı ortak ve müttefik olarak Sırbistan'a da güvenmeliyiz. Mevcut jeopolitik durumda, Sırbistan'ın uygun beyanlar ve Rusya'ya karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere Avrupa dış politikasına uyum sağlama çabalarını artırması gerektiği açık." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad- Priştine diyaloğunda ilerleme kaydedilmedi

Varhelyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Sırbistan'ın Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürdüğünü, üst düzey yetkililerin bazı açıklama ve eylemlerinin dış politika konusunda AB devletlerine doğrudan muhalefet ettiğini belirtti.

AB Komisyonunun raporunda, geçen yıl Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalogda ilerleme kaydedilmediği belirtilirken, Belgrad ve Priştine'nin "ilişkilerin daha fazla gecikmeden normalleştirilmesine ilişkin kapsamlı, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya" varması yönünde çağrı yapıldı.

" Karadağ'da fikir birliği sağlanmalı"

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'a ilişkin anahtar sorumluluğun hukukun üstünlüğünü güçlendirmek olduğunu ifade eden Varhelyi, Karadağ'ın medya özgürlüğü ve kurumların siyasetten arındırılması konularını işleyen 23 ila 24'üncü fasıllara odaklanmasına işaret etti.

Varhelyi, tüm siyasi aktörler arasında fikir birliğinin sağlanması ve reformların uygulanması için de işlevsel bir yönetimin olması gerektiğine dikkati çekti.

Karadağ'daki siyasi istikrarsızlık ve hükümet içerisindeki anlaşmazlıkların ülke kurumlarını da olumsuz etkilediğini söyleyen Varhelyi, bu bağlamda karar süreçlerinin uzadığını vurguladı.

Varhelyi, organize suçla mücadelede ise davalardaki nihai kararlarda artış kaydedildiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Karadağ, Güncel, Son Dakika

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