AB Komisyonu, ABD'li Moderna şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi - Son Dakika

AB Komisyonu, ABD'li Moderna şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi
06.01.2021 19:22
AB Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'li Moderna şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği aşının onaylanması için tavsiye kararı almasının ardından aşının kullanımına onay verdi.
AB Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'li Moderna şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği aşının onaylanması için tavsiye kararı almasının ardından aşının kullanımına onay verdi.
-İHA-
Son Dakika Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı Vodafone'da ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla öne geçti Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada