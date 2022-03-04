(BRÜKSEL)- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı Yıkmaya Karar Vermiş" - Son Dakika
Üye Girişi

(BRÜKSEL)- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı Yıkmaya Karar Vermiş"

04.03.2022 23:19
(BRÜKSEL)- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı Yıkmaya Karar Vermiş"

- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş" Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş" dedi.

- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: " Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere, Kanada ve Ukrayna Dışişleri Bakanları katıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna'da durmayan bombardımanlar nedeniyle insani durum giderek daha kötü durumda. Okullar, hastaneler yıkılıyor. Rusya Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş. İnsan hakları Konseyi'nde bugün insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalinin aydınlatılması için bir oylama yapıldı, Rusya'nın yaptıklarına hiçbir destek alanı bırakılmadı" dedi.

"Ukraynalı 1 milyon kişi 1 haftada komşu ülkelere geçti"

Savaş nedeniyle sığınmacılara ve insani duruma dikkat çeken Yüksek Temsilci Borrell, "Ukraynalılar AB'ye ve Moldova'ya doğru kaçıyorlar. Ukraynalı 1 milyon kişi 1 haftada komşu ülkelere geçti. Uluslararası Kızılhaç ülkeye erişip yardım edebilmek için yetersiz kaldı. Bir insani yardım koridoru kaçınılmaz. Çocuklar, anneler, babalar ilaç ve temel ihtiyaç maddelerine muhtaçlar. Moldova'ya gittim ve durumu gördüm. Durum çok kötü. AB Komisyonu'ndan yeni kaynaklar oluşturmasını istedik" ifadelerini kullandı.

"Putin bizi bölmeye çalıştı ama hiç olmadığı kadar birlikteyiz"

Rusya'nın nükleer santrale yaptığı saldırıya değinen Yüksek Temsilci Borrell, "Rusya Ukrayna'nın en büyük santraline saldırdı. Burada vahim olan çevresel ve insani bir facia yaşanabilirdi. Nükleer alanlar etrafındaki tampon bölgeye Rusya saygı göstermeli. Çünkü tüm Avrupa'nın güvenliği söz konusudur. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in işaret ettiği gibi Atlantik ötesi işbirliği güçlenmeli. Putin bizi bölmeye çalıştı ama hiç olmadığı kadar birlikteyiz. Putin ise uluslararası toplumdan hiç olmadığı kadar dışlandı. Amacımız Rus halkını cezalandırmak değil ama Putin'in savaşında sıkıntıyı halk çekiyor. Putin'in çevresindekiler ülkeyi terk edemeyecekler. Rus savaş makinasını besleyen musluğu keseceğiz. Gerekli finansmana erişemeyecekler" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Moldova'ya teşekkür eden Yüksek Temsilci Borrell, "Moldovya'ya ziyarette bulunduk. Çok sayıda sığınmacı aldılar. Güçlü bir desteğe ihtiyaçları var. Kendilerine olan desteğimizi beyan ettik. Doğu veya batı meselesi değil. Tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Bu savaş Putin'in savaşı ve savaşı da Putin sona erdirecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Blinken: 'Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız' Blinken: 'Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız' AB ve ABD, Ukrayna'daki durumun yakın zamanda bitmeyeceğini öngörüyor AB ve ABD, Ukrayna'daki durumun yakın zamanda bitmeyeceğini öngörüyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (BRÜKSEL)- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: 'Rusya, Ukrayna'yı Yıkmaya Karar Vermiş' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 23:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: (BRÜKSEL)- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: "Rusya, Ukrayna'yı Yıkmaya Karar Vermiş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement