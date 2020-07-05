AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Ziyarette, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konuların da görüşüleceği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette, başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konular da görüşüleceği belirtildi.

(İHA)