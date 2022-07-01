AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi

01.07.2022 00:19
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Polonya'daki yeni düzenlemelerinin gerekli kriterleri karşılamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Polonya'daki yeni düzenlemelerinin gerekli kriterleri karşılamadığını söyledi.

Yaklaşık 36 milyar avro dondurulmuş fonlardan faydalanabilmek için yargı düzenlemelerine giden Polonya'da 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulamalar AB yetkilileri tarafından eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanarak yargıçları disipline eden tartışmalı ve siyasallaşmış bir kurumu ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni düzenlemeleri değerlendiren AB Komisyon Başkan Yardımcısı Jourova, "Yeni düzenlemeler gerekli kriterleri karşılamıyor." dedi.

Polonya'daki yargıçların bağımsızlıklarının yasal olarak garanti altına alınması gerektiğini belirten Jourova, aksi takdirde fonların ödenmeyeceğini ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ülkesinin kendi bakış açısını savunmak için mücadele edeceğini söyleyerek "Bu yıl sonunda ya da gelecek yıl başında Polonya'daki belirli projeler için ilk kurtarma fonlarının ödeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, söz konusu düzenlemeler cumhurbaşkanı ataması gerektirecek yeni bir yargı organının varlığını da beraberinde getiriyor.

Öte yandan, bu ay gerçekleşen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Polonya'nın özellikle yargıdaki uygulamalarından rahatsızlığını belirten ve kurtarma fonunun onaylanmasına karşı çıkan milletvekillerine seslenen AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, Polonya'nın üç taahhüdünü yerine getirene kadar kurtarma fonundan pay alamayacağını vurgulamıştı.

Von der Leyen, bu taahhütlerin "Polonya'da yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak yerine bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin kurulması, yargıçlara yönelik disiplin rejiminde reform yapılması ve kaldırılması istenen disiplin kurulunun kararlarından etkilenen yargıçlara bu kararları yeni kurulacak mahkemeye taşıma hakkı verilmesi." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 00:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement