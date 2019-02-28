Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla Diyaloğumuz Olsa da Her Şeyini...

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla Diyaloğumuz Olsa da Her Şeyini...

2 saat önce

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen:
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Jyrki Katainen, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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