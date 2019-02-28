AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla Diyaloğumuz Olsa da Her Şeyini...
2 saat önce
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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