Üye Girişi
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek - Son Dakika

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek

04.02.2022 23:46
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Schinas'a göçmen krizindeki katkıları nedeniyle Atina'da ödül verdi.

AB Komisyonunun Yunan Başkan Yardımcısı Schinas, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın göçmen krizindeki çabalarının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığını belirterek, "Göçmen sorununa, özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir Avrupa yaklaşımı tek yoldur." dedi.

Mitarakis de Yunanistan'ın göçmen sorununu kontrol altına almasında ve sert ama adil bir göçmen politikası uygulamasında Schinas'ın katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye-Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinen Mitarakis, bu olayın insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Yunanistan, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
23:07 Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği kapıda! 3 bakan görevini devredebilir
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:51 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile dünyaevine giriyor
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 23:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement