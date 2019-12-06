Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti - Son Dakika

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Aralık başında göreve başlayan yeni AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti, System.String[]

Aralık başında göreve başlayan yeni AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye Ulusal Ajansı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Schinas, Türkiye Ulusal Ajansı'nda bir araya geldi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Schinas'ın AB'ye aday ülke Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, Schinas'ın Türkiye Ulusal Ajansı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schinas da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyarette kendisini ağırlayan Kaymakcı'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, AB ile entegrasyon sürecinde Erasmus+ programının önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında, Schinas'a Erasmus+ programı hakkında bilgi verildi ve Schinas programdan faydalanan öğrencilerle sohbet etti.

Schinas'ın da aralarında yer aldığı AB Komisyonu heyetinin Ankara'daki temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konuları görüşülecek.

Erasmus+ programı nedir?

"Socrates", "Leonardo da Vinci", "Hayatboyu Öğrenme", "Gençlik" gibi adlarla 7'şer yıllık periyotlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için "Erasmus+" markası altında yeniden yapılandırıldı.

Erasmus+ ile yüksek öğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanırken, bu programı 2004'ten bu yana Türkiye Ulusal Ajansı yürütüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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