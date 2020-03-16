AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, kendisini karantinaya aldı - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, kendisini karantinaya aldı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, kendisini karantinaya aldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, hastalık belirtisi olmayan Timmermans'ın 6 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkan Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile görüştüğü gerekçesiyle kendisini tedbiren karantinaya aldığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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