AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır

Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.



Başbakan Miçotakis eşliğinde Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunan tarafına giden Von der Leyen, mülteci krizi konusunda AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu ve gerekli her türlü desteği vereceğini açıkladı.