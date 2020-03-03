AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır - Son Dakika Dünya

AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır

6 saat önce

AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır

AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır, System.String[]

Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.


Başbakan Miçotakis eşliğinde Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunan tarafına giden Von der Leyen, mülteci krizi konusunda AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu ve gerekli her türlü desteği vereceğini açıkladı.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26 
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