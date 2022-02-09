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AB Komisyonu Başkanı, Fas'ın AB'nin Afrika'daki ilk ticari ortağı olduğunu söyledi - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı, Fas'ın AB'nin Afrika'daki ilk ticari ortağı olduğunu söyledi

09.02.2022 22:27
AB Komisyonu Başkanı, Fas'ın AB'nin Afrika'daki ilk ticari ortağı olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fas'ın AB'nin Afrika kıtası düzeyinde ekonomik ve ticari alandaki ilk ortağı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fas'ın AB'nin Afrika kıtası düzeyinde ekonomik ve ticari alandaki ilk ortağı olduğunu belirtti.

Fas'ı ziyaret eden Von der Leyen, başkent Rabat'ta Başbakan Aziz Ahnuş ile bir araya geldi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, görüşme sonrası Ahnuş ile düzenlediği basın toplantısında Von der Leyen, "Fas, güçlü ve sağlam stratejik ortaklık kurduğumuz bir ülke. Bu temel üzerinde ortaklığımız için beklenti ve ortak bir vizyon oluşturabiliriz." dedi.

Von der Leyen, Fas'ın, AB'nin Afrika düzeyinde ekonomik ve ticari alanda ilk ortağı olduğunu söyledi.

Başbakan Ahnuş ile görüşmenin Fas ve AB'nin karşılaştığı global sorunları tartışmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Von der Leyen, bu sorunları aşmak için iki tarafın da ortak çözümler bulması gerektiğini ekledi.

AB ile Rabat arasında çevreci ortaklığı geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Von der Leyen, bunun müttefik bir ülke ile ana hedefi yeşil enerjileri geliştirmek olan bir ortaklık olduğunu ekledi.

Fas'ın AB ile büyük oranda ticari ortaklığı bulunuyor.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı, Fas'ın AB'nin Afrika'daki ilk ticari ortağı olduğunu söyledi - Son Dakika


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