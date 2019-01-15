AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "(İngiltere'deki Brexit Oylaması) İngiltere'nin (Ab'den)...
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır.
AB
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
: "( İngiltere
'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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