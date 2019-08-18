AB Komisyonu Başkanı Juncker ameliyat olacak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Avusturya'daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg'a geldiği açıklandı.
Avrupa Birliği Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
(AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
'in Avusturya
'daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg
'a geldiği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg'a geldi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Juncker'ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı Avusturya'daki tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Acil bir Kolesistektomi operasyonu(safra kesesinin cerrahi bir operasyonlar çıkarılması operasyonu) geçirmek için Lüksemburg'a döndü" denildi.
(Serkan
Bayar/İHA)
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