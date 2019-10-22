Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması
Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması

19 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık.

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır." dedi.

Komisyon başkanlığını 1 Kasım'da Ursula von der Leyen'e devredecek olan Juncker, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, son bir konuşma yaptı.

"Görevim boyunca başarılarımız ve hayal kırıklıklarımız oldu. Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullanan Juncker, başarılı olduğu konulardan birinin Yunanistan olduğunu söyledi.

Juncker, Afrika'nın AB'nin dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve AB'nin en büyük başarısının kıtada barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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