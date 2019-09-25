Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Macaristan'a tepki
Son Dakika Güncel Haber

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Macaristan'a tepki

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştirerek, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum.

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Macaristan'a tepki, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştirerek, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.

1 Kasım'da görevi sona erecek Juncker, Belçika'nın Flamanca yayın yapan resmi televizyon kanalı VRT NWS'ye röportaj verdi.

Görevi boyunca, göçün AB politikalarını önemli derecede etkilediğini dile getiren Juncker, üye ülkelerin göçmen alımını düzenleyecek bir kota sistemi ortaya koyduğunu anımsattı.

Juncker, üye ülkelerin bu kota sistemine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceklerine söz verdiklerini belirterek, "Ancak üye ülkeler sözlerini tutmadı. Örneğin Polonya, Katolik bir ülke değil mi? Ama sözünü yerine getirmedi." diye konuştu.

Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştiren Juncker, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum." vurgusu yaptı.

"Brexit anlaşması konusunda ümitliyim"

Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrılması konusunda ise "Ben her zaman Brexit referandumunun kaybedileceğine inanıyordum." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birçok telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Juncker, "Anlaşma sağlanacağına dair ümidim var." diye konuştu.

Juncker, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesini öngören tedbir maddesine ilişkin sorunların acilen çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Senden daha az alkoliğim"

Röportajı yapan gazetecinin "Alkolik misiniz?" sorusuna Juncker, "NATO Zirvesi'nde siyatiğim nedeniyle çok ciddi ağrı çekiyordum. Günde sadece 1 bardak içki içiyorum. Senden daha az alkoliğim." yanıtını verdi.

Geçen sene düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlanan Juncker'in sarhoş olduğu iddia edilmişti.

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 14:10:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Macaristan'a tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]