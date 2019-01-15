Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker: "(İngiltere'deki Brexit Oylaması) İngiltere'nin En Kısa Zamanda...

AB Komisyonu Başkanı Juncker: "(İngiltere'deki Brexit Oylaması) İngiltere'nin En Kısa Zamanda...

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Juncker: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum"

AB Komisyonu Başkanı Juncker:
AB Komisyonu Başkanı Juncker: "( İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
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