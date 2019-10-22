Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'
Son Dakika Dünya AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'

AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'

1 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı veda konuşmasında "Kıbrıs'ın birleşmesine yönelik dosyayı ilerletemedik.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı veda konuşmasında " Kıbrıs'ın birleşmesine yönelik dosyayı ilerletemedik. Zaman kaybı oldu." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker: 'Kıbrıs'ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu'

Jean Claude Juncker, Avrupa, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:57 
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