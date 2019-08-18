Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra kesesi ameliyatı olacak
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AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra kesesi ameliyatı olacak

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Avusturya'daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg'a geldiği açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra kesesi ameliyatı olacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in Avusturya'daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg'a geldiği açıklandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg'a geldi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Juncker'ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı Avusturya'daki tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Acil bir Kolesistektomi operasyonu(safra kesesinin cerrahi bir operasyonlar çıkarılması operasyonu) geçirmek için Lüksemburg'a döndü" denildi. - LÜKSEMBURG
Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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