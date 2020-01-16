AB Komisyonu Başkanı Leyen'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür mektubu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce kendisine kutlama mesajı yollayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya cevaben teşekkür mektubu yolladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık'ta resmen göreve başlayan Leyen, göreve başlamasının ardından Akıncı'nın kendisine gönderdiği kutlama mesajına mektupla cevap vererek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs'ta çözüm yönündeki kararlılığını belirtmesinin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konuları da AB ile görüşme arzusunu ifade etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, cevaben yolladığı mektupta, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür ederek, Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme AB'nin tam desteğini ifade etti. Leyen, Kıbrıs'ta iki tarafın uygun göreceği çerçevede her türlü katkıyı yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Leyen, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konularda Akıncı ile diyalog içinde olmayı arzuladığını da kaydetti.