AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail ziyaretinde gündem doğal gaz tedariki - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail ziyaretinde gündem doğal gaz tedariki

14.06.2022 11:38
AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail ziyaretinde gündem doğal gaz tedariki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e yaptığı ziyarette Avrupa'nın İsrail'den doğal gaz alımını görüşüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e yaptığı ziyarette Avrupa'nın İsrail'den doğal gaz alımını görüşüyor.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Von der Leyen ile bir araya geldiğini aktardı.

Elharrar, "Von der Leyen, zorlu bir enerji krizi yaşayan Avrupa'ya İsrail gazının satılması için yürüttüğümüz çalışmalardan dolayı teşekkür etti. AB'ye doğal gaz satışı anlaşmaları üzerine çalışması için ekiplerimizi martta oluşturduk." ifadelerini kullandı.

İki günlük ziyaret için İsrail ve Filistin'e gelen Von der Leyen dün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmüştü. AB yetkilisinin, bugün İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşmesi planlanıyor.

Von der Leyen'in İsrail-Filistin temaslarının ardından Kahire'ye gideceği aktarılıyor.

AB, Mısır, İsrail'in üçlü enerji anlaşması planı

İsrail basınındaki haberlere göre, AB, İsrail gazının Mısır üzerinden Avrupa'ya taşınması için üçlü enerji anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Haberlere göre anlaşma, taraflar arasında yoğun iş birliği yürütülmesini ve Mısır'da sıvılaştırılan doğal gazın (LNG) Avrupa'ya iletilmesini içeriyor.

İsrail'in gelecek yıllarda yeni üretim ve işleme sahalarıyla doğal gaz üretim kapasitesini iki katına, yaklaşık 40 milyar metreküpe çıkarmaya hazırlandığı aktarılıyor.

İsrail Enerji Bakanı, mayısta düzenlediği bir basın toplantısında, ülkesinin Avrupa'nın gaz tedarikini çeşitlendirmeye katkı sağlamaya hazırlandığını ve küresel enerji krizinin İsrail için bir fırsat doğurduğunu söylemişti.

İsrail Enerji Bakanlığından geçen ay yapılan yazılı açıklamada da yeni bir gaz sahası açılmasına ilişkin ihale sürecinin hızlandırılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail ziyaretinde gündem doğal gaz tedariki - Son Dakika

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