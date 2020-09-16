AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı Açıklaması - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Bu, çok ihtiyaç duyulan diyaloga alan yaratmak için gereklidir." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB Komisyonunun yaptıklarını ve gelecek bir yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan von der Leyen, salgının insan sağlığına etkilerinin yanında ekonomiyi etkilediğini belirtti. Von der Leyen, bu dönemde ekonomilerin küçüldüğünü, işsizliği engellemek için fonlar oluşturduklarını, böylece kitlesel işten çıkarmaları engellediklerini, bunun Avrupa'nın kendi mali mekanizmalarıyla başarıldığını söyledi.

Gelecek yıl İtalya'nın G20 dönem başkanlığında bu ülkede küresel sağlık zirvesi düzenleyeceği bilgisini paylaşan von der Leyen, Avrupa'nın sağlık kurumlarını güçlendireceklerini kaydetti. Von der Leyen, "Daha güçlü bir Avrupa sağlık birliği oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi." dedi.

Geliştirilecek aşıların tüm dünyada paylaşılmasının ve uluslararası iş birliğinin önemine işaret eden von der Leyen, "Aşı milliyetçiliği hayatları tehlikeye atar, sadece aşı iş birliği hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, enerji verimliliği ve temiz enerjinin önemine dikkati çekerek, AB'nin 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma fonunun üçte birinden fazlasının çevre konularında harcanmasını isteyeceğini söyledi. Von der Leyen, "AB Komisyonunu olarak emisyon düşürme hedefinin 2030 için yüzde 40'tan yüzde 55'e yükseltilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

AB'nin tek pazarın önündeki engelleri kaldırması, bürokrasiyi azaltması ve malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların hareket özgürlüğünü yeniden tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Von der leyen, "Schengen sisteminin geleceği için yeni bir strateji önereceğiz." dedi.

Dış politika konularına Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle başlayan von der Leyen, Belarus halkının yanında olduklarını söyledi. Gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştiren von der Leyen, ağustosta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımadıklarını hatırlattı. Von der Leyen, "Belarus halkı başkalarının satranç masasındaki piyonlar değildir." dedi.

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesi herkesin çıkarına"

Ardından Türkiye'ye değinen von der Leyen, "Türkiye her zaman önemli bir komşu oldu ve olmaya devam edecek ancak haritada yakın olsak da aramızdaki mesafenin giderek büyüdüğü görülüyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını, AB'nin de Türkiye'yi bu konuda desteklediğini söyledi. Von der Leyen, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine AB'nin dayanışmasını tekrarladıktan sonra şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Bu, çok ihtiyaç duyulan diyaloğa alan yaratmak için gereklidir. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur."

ABD ve İngiltere ile ilişkiler

Von der Leyen, ABD ile ilişkiler konusunda ise "Beyaz Saray'ın son dönemdeki kararlarıyla her zaman mutabık olmayabiliriz ama Transatlantik ittifakına her zaman değer vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçiminin sonucu ne olursa olsun ortaklığı geliştirmek için yeni bir transatlantik gündem oluşturmaya hazır olduklarını vurguladı.

Brexit konusuna değinen von der Leyen, İngiltere ile AB arasında bir anlaşma bulunduğunu belirterek, İngiltere'nin buna uymasını istedi. Von der Leyen, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın "İngiltere anlaşmaları bozmaz." sözünü hatırlatarak, "Her güçlü ortaklığın temeli güvendir." dedi.

Von der Leyen, Balkanların Avrupa'nın parçası olduğunu, AB'nin Balkanlar'daki genişlemesinin tarihi öneme sahip olduğunu dile getirerek, AB Komisyonunun yakında Batı Balkanlar için bölgesel yatırımlara odaklanan bir ekonomik toparlanma paketi açıklayacağını söyledi.

Üyelere yeni göç anlaşması önerecek

AB Komisyonu olarak gelecek hafta üyelere yeni bir "göç anlaşması" önereceklerini ifade eden Ursula von der Leyen, "Göçle ilgili sorunlara daha fazla maruz kalan ülkeler, AB'nin tamamının dayanışmasına güvenebilme imkanına sahip olmalıdır." şeklinde konuştu.

İnsan kaçakçılarıyla mücadele, sınırların güçlendirilmesiyle ilgili harekete geçeceklerini söyleyen von der Leyen, AB ülkelerinde kalma hakkı olan göçmenlerin entegre olmasının önemini vurguladı. Von der Leyen, tüm AB ülkelerinden göç konusunda üzerine düşeni yapmasını istedi.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı Açıklaması - Son Dakika

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