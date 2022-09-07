AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor."

07.09.2022 13:40
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor."

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.'
Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." - Son Dakika
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