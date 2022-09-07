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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' - Son Dakika

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