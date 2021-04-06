AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

06.04.2021 17:41
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.

(Sürecek)

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Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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