AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (2)

06.04.2021 18:55
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Taraflar arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak istediklerini belirten ve AB'nin Türkiye'nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağı olduğuna dikkati çeken von der Leyen, Türkiye'deki Avrupalı şirketlerin önemli bir yatırım kaynağı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Türkiye'yle iş birliğini artırmak istedikleri diğer bir alanın üst düzey diyalog olduğunu, bu çerçevede öncellikli olarak iklim değişimiyle mücadeleyi ele almaları gerektiğini söyledi.

İklim değişiminin ortak bir sorun olduğuna işaret eden von der Leyen, diğer önemli bir hususun ise kamu sağlığı olduğunu belirtti.

Von der Leyen, görüşmede ele alınan diğer bir hususun ise halklar arası bağlantıyı artırmak olduğunu, Türkiye'nin geçmişte bu kapsamdaki AB programlarına katılımının faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye ve AB arasında 2016'da imzalanan 18 Mart Mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu ve olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Türkiye'nin bu çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım"

Von der Leyen, sığınmacıları ve onlara ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor ve bu sınamayla başa çıkıyor. Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Aynı şekilde diğer ev sahibi ülkelere de yardımın devam etmesi gerektiğini belirten von der Leyen, AB Komisyonu'nun yakın zamanda bu konuda bir öneri sunacağını duyurdu.

Görüşmede aynı zamanda temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularının gündeme geldiğini aktaran von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinden dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Von der Leyen, samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "AB, olumsuz gelişmelere dikkat çekmekten hiçbir zaman imtina etmeyecektir." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Gelecekte daha iyi ilişkiler inşa etmek istiyoruz, ancak yolun başındayız. Gelecek haftalar ve aylar bu yolda birlikte ne kadar ilerleme kaydedebileceğimizi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için önemli olan insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüne saygı ve bu yönde ilerlemek"

Toplantı sonunda gazetecilerin soruların yanıtlayan von der Leyen, taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik Türkiye'nin bir taahhüt verip vermediğine yönelik soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu aslında bir sürecin başlangıcı. Daha yolun başındayız. Bu yolun bizi nereye götüreceği tabii ki sadece müzakerelerin içeriğine bağlı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bu olumlu ivmeyi devam ettirme isteği ve taahhüdüne de bağlı. Dolayısıyla son haftalarda gördüğümüz ivmenin sürdürülebilirliği kanıtlanmalı. Bu bağlamda aslında bizim için önemli olan bir nokta da insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüne saygı ve bu yönde ilerlemek."

Von der Leyen, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına yönelik soruşturmaya ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen serbest bırakılmamasına yönelik soruya da yanıt vererek, "Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olarak Türkiye'nin AİHM kararlarını kabul etmesi ve saygı göstermesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesine geri dönme çağrısında bulunduklarını da belirten von der Leyen, "Küresel anlamda kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede küresel ittifaklara ve müttefiklere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel'le ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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