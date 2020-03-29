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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: AB, koronavirüs krizinin başında boşlukta kaldı
25 dakika önce
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB, koronavirüs krizinin başında boşlukta kaldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı davranmasından dolayı "boşlukta" kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden keşfetme şansı olduğunu söyledi.
Von der Leyen, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında AB'ye yönelik eleştirilere cevap vererek, birlik içinde daha fazla dayanışma çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:14
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