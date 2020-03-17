AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB vatandaşları Avrupa içinde ve dışında mahsur kaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fas'ta mahsur kalan 290 kişinin geri getirildiğini açıklayarak, "AB vatandaşları sadece dışarıda değil Avrupa içinde de mahsur kaldı ve bunun bitmesi gerekiyor" dedi.



Von der Leyen, Covid-19 salgını nedeniyle alınan son tedbirlere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.