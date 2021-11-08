AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD Başkanı Biden ile görüşecek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, von der Leyen'in, Biden ile çarşamba günü Beyaz Saray'da görüşeceğini bildirdi.

Spinant, iki liderin Roma'daki G20 Zirvesi'nde bir araya geldiklerini, ABD'nin, AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasında uzlaştıklarını hatırlattı.

Glasgow'daki COP26 Zirvesi'nde de iki liderin küresel metan sınırlandırma taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Spinant, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik toparlanmanın çevre dostu olacak şekilde yürütülmesinin de Biden ile von der Leyen görüşmesinde konuşulmasının beklendiğini aktardı.

Spinant, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ortak çabalar ile aşılara yoksul ülkelerin de erişiminin gündeme gelebileceğini, gelecek yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin görüşülebileceğini dile getirdi.