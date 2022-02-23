AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur" - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur"

23.02.2022 00:01

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin prosedürlerini açıklayarak, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin prosedürlerini açıklayarak, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur" dedi.

AB Dışişleri Bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te olağanüstü Rusya gündemiyle toplanmasının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında konuşan von der Leyen, üzerinde anlaşılan yaptırım paketinin esas olarak bankaları, finansal piyasaları ve ticareti etkileyeceğini dile getirdi.

Yaşanan gerginliklerden Rusya'yı sorumlu tutan von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Yaptırım paketini süratle bitireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi çalışmamızı ortaklarımızla koordine edeceğiz" dedi.

"BU KRİZ AVRUPA'NIN RUS GAZINA HALA ÇOK FAZLA BAĞIMLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını doğru bulduğunu dile getiren von der Leyen, "Bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çoğaltmalı ve yenilenebilir enerjiye fazlaca yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı gayri meşru ve kesinlikle kabul edilemez olarak niteleyen von der Leyen, Kremlin'in saldırgan politikalarını finanse etmesini mümkün olduğunca zorlaştırmak istediklerini söyledi.

Bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını söyleyen von der Leyen, yaptırım kararlarının Rusya'nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirterek, "Rusya bu krizi daha da tırmandırırsa, daha fazla adım atmaktan çekinmeyiz. Avrupa Birliği birlik içinde ve hızlı hareket etmeye hazır" dedi.

(Sinan Karamurat/İHA)

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 'Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur' - Son Dakika


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