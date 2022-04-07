AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

07.04.2022 20:31
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduklarını belirterek, "Korkunç günlerden geçiyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduklarını belirterek, "Korkunç günlerden geçiyoruz." dedi.

Von der Leyen, İsveç'in Başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Leyen, "Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduğumuz korkunç günlerden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle AB ülkeleri Ukrayna'dan 4 milyon sığınmacı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı maddi ve silahla desteklediklerini aktaran Leyen, Ukrayna halkının desteklerini hak ettiğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Rusya'nın Ukrayna işgalinin yenilenebilir enerjinin önemini artırtıldığını kaydetti.

Andersson, "Ukrayna işgali, Rus petrolü ve gazına bağımlı olmamayı ve yenilenebilir enerjinin önemini artırdı. Von der Leyen ile de bu konuları konuşmak için bir araya geldik." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

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Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri - Son Dakika


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