Zelenskiy: "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz"

11.06.2022 12:29

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kiev'de görüştü.

İkili, görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değinerek, "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz." dedi.

Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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