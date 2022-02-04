AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "Kuzey Akım 2 de Rusya'ya karşı yaptırım listesinde" - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın da AB'nin Moskova'ya karşı yaptırımlarının içinde olacağını söyledi.

Von der Leyen, Alman Handelsblatt ve Fransız Les Echos gazetelerine ortak röportajında, Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya karşı "kapsamlı" bir yaptırım paketi hazırladığını belirtti.

Von der Leyen, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan "Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Rusya'ya karşı yaptırım listesi dışında olamaz, bu çok açık." dedi.

Rusya'ya karşı, "güçlü ve kapsamlı" bir ekonomik yaptırım paketi hazırladıklarını bildiren Von der Leyen, paket içinde yabancı sermayeye erişimin sınırlandırılması ve ihracat kontrolleri olduğunu kaydetti ve boru hattının faaliyete geçip geçmemesinin ise Moskova'nın davranışlarına bağlı olduğunu hatırlattı.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz hattının ruhsatlandırma çalışmaları halen sürüyor.