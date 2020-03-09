AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: '(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik... - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...

6 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen:

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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