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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
6 saat önce
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: AA
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"
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