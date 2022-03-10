AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti

10.03.2022 19:09
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının insanlık dışı, iğrenç ve acımasız olduğunu kaydetti.

Bu saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın açılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı.

YORUMLAR
500
Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü? Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü? Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti

Avrupa Birliği, Mariupol, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının 'savaş suçu' sayılabileceğini belirtti - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Canlı yayına bu diyaloglar damga vurdu! İltifatlar havada uçuştu
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement