AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki
1 saat önce
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, " Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:00
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