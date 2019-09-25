Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki
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AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki, System.String[]

AB Komisyonu Başkanı Juncker, " Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum" dedi.

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:00 
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