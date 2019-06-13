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AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerine doğru

2 saat önce

Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4 - Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerine doğru, System.String[]
Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4 - Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.
Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi Müdürü Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geldiğini belirtti.
V4 ülkeleri arasındaki iş birliğinin Avrupa'nın geleceğinde önemli bir rol oynadığını aktaran Havasi, "Başbakanlar, perşembe günkü toplantıda gelecek hafta düzenlenecek olan AB zirvesinde hem yönetici hem de diğer konularda V4 ülkelerinin ortak duruş sergilemesi konusunda fikir birliğine vardı." diye konuştu.
Havasi ayrıca, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde V4 ülkelerinin, gerekli tecrübeye sahip, hem Orta Avrupa halklarına hem de V4 iş birliğine saygılı adayları destekleyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Slovakya, Macaristan, Polonya, Avrupa Birliği, Güncel
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