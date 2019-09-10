Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını...
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AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını...

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını...

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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