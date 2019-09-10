AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını...
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AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 Kaynak: AA
AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.
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