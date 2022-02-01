AB Komisyonu, Berlin Havalimanı için 1,7 milyar avroluk devlet desteğini onayladı - Son Dakika

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Berlin- Brandenburg Havalimanı'nın (BER) iflasını önlemek için 1,7 milyar avroluk devlet desteğini onayladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nı işleten FBB'ye "Kovid-19 krizinden en çok etkilenen firmalara devlet desteği" kapsamında 1,7 milyar avroluk ödemeye onay verildiğini duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında inşa edilen ve 14 yılda tamamlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı yaklaşık 10 yıl gecikmeyle Kovid-19 nedeniyle hava yolculuğunda küresel bir düşüşün yaşandığı Ekim 2020'de hizmete girmişti.

Başlangıçta yapımının 2 milyar avroya mal olması planlanan havalimanının toplam maliyeti yaşanan sorun ve aksaklılar sebebiyle 3 kattan fazla artarak 6 milyar avroyu geçmişti.

Frankfurt ve Münih'ten sonra Almanya'nın üçüncü büyük havalimanı konumundaki BER, Kovid-19 salgını sebebiyle havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı sorundan dolayı başlangıçta çok daha az yolcuya hizmet vermişti.

Havalimanını geçen yıl 10 milyondan az yolcu kullanırken, bu yıl 17 milyon yolcu hedefleniyor.

Berlin ve Brandenburg eyalet hükümetleri her biri FBB'de yüzde 37 hisseye sahipken, şirketin yüzde 26 hissesi de Alman federal hükümetinde bulunuyor. FBB'nin toplamda 2,4 milyar avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.