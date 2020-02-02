AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği - Son Dakika

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Brüksel'de, Shuman Meydanı'ndaki AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.


Alandaki kalabalığı dağıtan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı geçişlere kapattı.

Kısa sürede olay yerine gelen özel eğitimli polis köpeği, şüpheli çantayı kokladıktan sonra polis çantayı açtı.

Açılan çanta boş çıkarken, polis güvenlik önlemlerini kaldırdı, sokağı tekrar yaya ve trafik geçişine açtı.

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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