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AB Komisyonu birlik sınırlarının 30 gün boyunca kapatılmasını önerdi
6 saat önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği sınırlarını gerekli olmayan ziyaretler için 30 gün süre ile kapatılmasını öngören öneriyi birlik üyelerine sundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği sınırlarını gerekli olmayan ziyaretler için 30 gün süre ile kapatılmasını öngören öneriyi birlik üyelerine sundu.
Salgının yayılma hızını yavaşlatmak istediklerini söyleyen von der Leyen, salı günü video konferans yöntemi ile gerçekleşecek olan AB liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Devlet ve hükümet başkanlarına bu geçici tedbirleri hayata geçirmeleri için Komisyon'un önerisini sundum. Ne kadar az seyahat olursa virüsü o kadar kontrol altında tutabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:04
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