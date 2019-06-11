Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu: Brexit anlaşması değişmez
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AB Komisyonu: Brexit anlaşması değişmez

8 saat önce

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor.

AB Komisyonu: Brexit anlaşması değişmez, System.String[]
AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:03 
İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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