AB Komisyonu: Brexit anlaşması değişmez
8 saat önce
AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor.
AB
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:03
Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere
'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil." dedi.
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