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AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı
7 saat önce
AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı
AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinde Brüksel adına müzakereleri yürüten Barnier, Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:13
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