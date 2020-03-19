AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı - Son Dakika Dünya

AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı

7 saat önce

AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı

AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı, System.String[]

AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinde Brüksel adına müzakereleri yürüten Barnier, Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.



Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:13 

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