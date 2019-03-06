AB Komisyonu: Brexit'te çözüme ulaşamadık
1 saat önce
AB Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir çözüme ulaşılamadığını açıkladı.
AB
Komisyonu, İngiltere
'nin AB'den ayrılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir çözüme ulaşılamadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05
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