Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu: Brexit'te çözüme ulaşamadık

AB Komisyonu: Brexit'te çözüme ulaşamadık

1 saat önce

AB Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir çözüme ulaşılamadığını açıkladı.

AB Komisyonu: Brexit'te çözüme ulaşamadık, System.String[]
AB Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir çözüme ulaşılamadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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