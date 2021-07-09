AB Komisyonu Büyüme Tahminlerini Yükseltti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yayınladığı 2021 Yaz Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu'nda, 2021 yılı büyüme tahminini bahar dönemi raporuna göre Avrupa Birliği (AB) için 0, 6 ve Avro Bölgesi için 0, 5 yüzde puan artırarak sırasıyla %4, 8 ve %4, 5'e yükseltti. Komisyon her iki bölge ekonomisinin, 2022 yılında bir önceki rapora göre 0, 1 yüzde puan daha fazla büyüyeceğini öngördü. Raporda Komisyon, AB ve Avro Bölgesinde reel GSYH'nin kriz öncesi döneme, ancak 2021 yılının son çeyreğinde ulaşacağını öngördü.

Kaynak: European Commission

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü