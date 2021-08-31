Üye Girişi
AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson, AB-Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olmadığını söyledi - Son Dakika

AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson, AB-Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olmadığını söyledi

31.08.2021 20:49
AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson, AB-Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olmadığını söyledi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB- Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olacağını düşünmediğini, durumun gözlenerek en uygun çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB- Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olacağını düşünmediğini, durumun gözlenerek en uygun çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

Johansson, AB dönem başkanı Slovenya'nın daveti üzerine içişleri bakanlarının Afganistan konulu olağanüstü toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Taliban'ı tanımanın söz konusu olmadığının ve kalkınma yardımlarının dondurulduğunun altını çizen Johansson, "Eğer Taliban'ın geçmişte gördüğümüz Taliban olduğu ortaya çıkarsa, büyük bir insani kriz riski var demektir." dedi.

Johansson, "Afganistan'da yeni bir hükümet yok." dedi ve Taliban'ı söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceklerinin altını çizdi.

Afganistan'da ve Afganları barındıran komşu ülkelerde insani krizin önlenmesiyle göç krizinin de engellenmiş olacağına dikkati çeken Johansson, kaçakçılık ve yasa dışı yollarda Avrupa'ya gelme girişimlerinin önüne, "üye ülkelere yerleştirmeler" yoluyla geçileceğini vurguladı.

Komisyon üyesi, kaç kişinin yerleştirileceği konusunda bilgi vermedi.

Johansson, Türkiye ile varılan göç mutabakatının rol model olup olamayacağı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hayır. Komşu ülkeleri ve bölge ülkelerini desteklememiz gerektiğini görüyorum ama bu, orada gördüğümüz ihtiyaçlara göre özel olarak yapılmalı. Şu anda komşu ülkelerde Afgan sayısında büyük bir artış görmüyoruz. Bence ilk şey, insani bir krizden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktır. Öncelik budur. Ondan sonra elbette hazırlanmamız gerekiyor. Eğer Afganistan'ı terk ederek komşu ülkelere kaçan Afgan sayısı artarsa, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için en uygun desteğin ne olduğunu görmeliyiz. Bu hem Afganlara doğrudan destek olabilir hem de savunmasız gruplar için yeniden yerleştirme planlarımızın bir parçası olabilir. Ama Türkiye-AB anlaşmasını kopyala-yapıştır yapmanın iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum."

AB ülkelerinin içişleri bakanlarının ortak bildirisi

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride bakanların göç ve güvenlik konularını ele aldığı belirtildi.

Acil bir öncelik olarak AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak insani yardımların Afganistan ve komşu ülkelerde bulunan özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere savunmasız durumdaki kişilere ulaştırılması konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğinin vurgulandığı bildiride, "Bu amaçla AB ve üye ülkeler, ilgili kuruluşlara finansal yardımlarını artıracak." ifadesine yer verildi.

Bildiride AB'nin komşu ve geçiş yolundaki ülkelerle ilişki kurarak, bu kişilere koruma sağlamalarını desteklemek için yardımlarını artıracağı vurgulanarak, "AB ayrıca bölgeden yasa dışı göçü önlemek, sınır yönetimi kapasitesini güçlendirmek ve göçmen ile insan kaçakçılığını önlemek için bu ülkelerle iş birliği yapacak. Bu amaçla, AB ajanslarının yetkileri tam olarak kullanılmalı. Özellikle, Avrupa İltica Destek Ofisi, sığınma kapasitesinin geliştirilmesi için dış operasyonlarını hızlandırmalı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği, Afganistan, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson, AB-Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olmadığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş 20:41 Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak 19:43 Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi 18:27 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
Lunaparkta bindiği 17:58 Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor         
20:53
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor         
20:10
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi         
18:36
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti         
17:40
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 21:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson, AB-Türkiye göç mutabakatının Afganlar için uygun olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement