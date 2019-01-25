Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu İtalya'ya Karşı Harekete Geçmiyor'

AB Komisyonu İtalya'ya Karşı Harekete Geçmiyor'

1 saat önce

HOLLANDA Başbakanı Rutte, "'İtalya ve geçmişte Fransa bizim hep birlikte yaptığımız anlaşmaları uygulamıyorsa biz neden uygulayalım' soruları soruluyor bana. İşlerini yoluna koymayan ülkelerin sıyrılarak kurtulması doğru bir şey olamaz.

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HOLLANDA Başbakanı Rutte, "'İtalya ve geçmişte Fransa bizim hep birlikte yaptığımız anlaşmaları uygulamıyorsa biz neden uygulayalım' soruları soruluyor bana. İşlerini yoluna koymayan ülkelerin sıyrılarak kurtulması doğru bir şey olamaz. Bu yüzden kuzey ve güney ülkeleri arasında güvensizlik oluşuyor" ifadelerini kullandı. Rutte, AB ülkelerindeki mülteci sorununa ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Mülteci sorununda büyük bir dayanışma eksikliği var. Rakamlar gerçekten çok büyük değil. Ancak, Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin tüm yükü taşımaları söz konusu olamaz. Bunu 27 üye devletin tamamı ile ortaklaşa yapmalıyız. Bu gerçekleşmez ise aynı şekilde batı ve doğu ülkeleri arasında da güvensizlik oluşur." Kuzey ile güney ve doğu ile batı arasındaki bölünmenin büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rutte, AB'nin, iklim politikasında ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların reformu ve rekabet gücünün artmasında ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:57 

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