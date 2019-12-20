AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu - Son Dakika
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AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonyalı yetkililere gönderdiği mektupta Polonya parlamentosunda görüşülen, yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören yasa tasarısının gerekli tüm tarafların görüşü alınıncaya kadar askıya alınmasını önerdi.

AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonyalı yetkililere gönderdiği mektupta Polonya parlamentosunda görüşülen, yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören yasa tasarısının gerekli tüm tarafların görüşü alınıncaya kadar askıya alınmasını önerdi.


AB Komisyonu Polonya'daki iktidar partisi PiS milletvekillerinin önerisiyle parlamentoda görüşülmeye başlanan yeni yargı paketi yasa taslağının askıya alınması için Polonyalı yetkililere mektup gönderdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova tarafından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm ve üst kanadı Senato başkanlarına yollanan mektupta taslak hakkında Avrupa Konseyi'nin danışma organı Venedik Komisyonu'nun görüşünün alınması salık verilirken, bu süreçte taslağı ilişkin yürütülen hukuki tüm prosedürlerin askıya alınması önerildi. "AB Komisyonu, Polonyalı yetkililerle her türlü yapıcı diyaloğa hazır bulunmaktadır, söz konusu taslak hususunda Polonya hükümetinin niyetine ilişkin paylaşılacak her türlü bilgi için müteşekkir olacaktır" denilen mektupta, Avrupa Adalet Divanı'nın yakın zamanda vermiş olduğu AB üyesi devletlerin ulusal yasalarının AB hukukunu tartışmaya açacak şekilde kullanılamayacağı kararı da hatırlatıldı. Mektupta AB Komisyonu olarak konunun dikkatle takipçisi olacakları belirtildi.


Onbinler protesto etmişti


PiS milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan yasa taslağı, hakimler hakkında adalet sisteminin işleyişini engelleyecek ya da zora sokacak faaliyetleri, siyasi nitelikte faaliyet göstermeleri ve atanmış bir başka hakimin etkinliğini sorgulamaları durumunda disiplin soruşturması başlatılmasını öngörüyor. Taslak, hakim ve savcılara göreve başlamadan önce hangi siyasi partiye mensup oldukları, hali hazırda hangi derneklere üye oldukları, yazdıkları internet siteleri hakkında Adalet Bakanlığını bilgilendirme zorunluluğu, yüksek yargı başkanının seçilme prosedürü gibi pek çok değişikliği de beraberinde getiriyor. Taslağın parlamentoda ele alınması öncesinde ülke çapında düzenlenen "Bugün hakimler, yarın sen" protesto gösterisine on binlerce Polonyalı katılmıştı. Savcı ve hakim derneklerinin yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünün de destek verdiği gösterilerde "Bağımsız yargı, bağımsız yargıç" yazılı dövizler taşınmış, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atılmıştı. Taslağın parlamentoda görüşülmesine ise devam ediliyor. - VARŞOVA

Avrupa Birliği, Polonya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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