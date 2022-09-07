AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı

07.09.2022 19:53
AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rus gazına fiyat üst sınırı getirme planı Avrupa'daki doğal gaz krizini daha da alevlendirebilir.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rus gazına fiyat üst sınırı getirme planı Avrupa'daki doğal gaz krizini daha da alevlendirebilir.Avrupa Birliği Komisyonu Rus gazına fiyat üst sınırı getirmeyi tasarlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları konuyla ilgili hazırlanan tedbirleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma günü düzenlenecek toplantıda ele alacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'nın gelirlerinin azaltılması gerektiğini söyledi. Putin'in bu gelirleri Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için kullandığını söyleyen von der Leyen ayrıca krizden kar sağlayan enerji şirketlerinin de yüksek kazançlarından pay vermeleri gerektiğini belirtti. Enerji şirketlerinin dayanışma amacıyla bir vergi ödemesi gerektiğini belirten von der Leyen elde edilen bu gelirin haneleri ve diğer şirketleri desteklemek için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Reuters'in ulaştığı taslağa göre Avrupa Birliği Komisyonu doğal gazdan üretilmeyen elektrikte megavatsaat başına 200 euroluk bir fiyat üst sınırı koymayı planlıyor. Komisyon ayrıca üye ülkelerden son beş yıldaki ortalama tüketime göre elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltmalarını istiyor.

Putin'den tepki: "Aptalca"

Söz konusu tasarının hayata geçmesi halinde ise bunun Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını daha da yükseltmesinden endişe ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'taki ekonomi forumunda yaptığı açıklamada söz konusu tasarının gerçekleşmesi halinde Avrupa'ya gaz tedariğinin de tamamen kesileceğini söyledi.

Fiyat üst sınırı düşüncesinin "aptalca" olduğunu söyleyen Putin bu düşüncenin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tedarik sözleşmelerine bağlı kalmayacağını söyledi.

Dünya genelinde alıcı bulmanın sorun olmadığını belirten Putin, Moğolistan üzerinden Çin'e doğal gaz satışı konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Putin, Rus ekonomisinin mali ve teknolojik saldırganlık olarak nitelediği Batı yaptırımlarına direndiğini söyledi ancak kimi branşlarda sıkıntılar olduğunu da kabul etti. Putin Avrupa'ya tedariklere bağımlı olan şirketlerin mücadele etmek zorunda kalacağını belirtti.

Alman sanayiinde elektrik fiyatlarının artması nedeniyle özellikle orta ölçekli şirketlerde bir iflas dalgasının yaşanmasından endişe ediliyor.

Reuters/ EC, JD

YORUMLAR
500
Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
Kaynak: Deutsche Welle

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:29 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement